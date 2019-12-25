شاهد بالصور.. اخر رسالة وجهها الشهيد ثائر الطيب للمتظاهرين قبل وفاته

2019/12/25 | 12:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق وجه الشهيد الناشط ثائر الطيب قبل وفاته بايام رسالة للمتظاهرين، اوصاهم خلالها بالتفاهم والتحاور قدر المستطاع.وجاء ذلك من خلال منشورات نشرها الشهيد في مواقع التواصل الاجتماعي تابعتها منصة “يس عراق”.وشيع الالاف من اهالي محافظة الديوانية ،اليوم الاربعاء، الناسط ثائر الطيب الذي توفي متأثراً بجراح تعرض لها اثر محاولة اغتياله قبد […]

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