الفنان أوس فاضل: لن تسكتنا محاولات الاغتيال وباقون على الثورة

2019/12/25 | 12:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد الفنان أوس فاضل، على محاولات اغتياله بأن قضيته قضية وطن وهذه المحاولات لن تسكته عن الثورة والاستمرار بها.ونجا الفنان أوس فاضل، نجم البرنامج الكوميدي الساخر “ولاية بطيخ” المشهور بـ”كامل مفيد”، أمس الثلاثاء، من محاولة اغتيال، في العاصمة بغداد.وقال مصدر امني لـ”يس عراق” إن الفنان أوس فاضل نجا من محاولة اغتيال في منطقة […]

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