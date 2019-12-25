2019/12/25 | 12:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – الانبار

اعلن مصدر طبي في مديرية صحة محافظة الانبار، عن ارسال عينات من دم مرضين من اهالي مدينة الفلوجة الى مختبرات العاصمة بغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر طبي لـ"العهد نيوز": صحة الانبار تحقق في اصابة شخصين بمرض انفلونزا الخنازير) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر طبي لـ"العهد نيوز": صحة الانبار تحقق في اصابة شخصين بمرض انفلونزا الخنازير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).