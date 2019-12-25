2019/12/25 | 13:02 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- درس العلماء تركيب غبار الغلاف الجوي للأرض قبل 300 مليون سنة واكتشفوا أنه غني بالحديد ، والطحالب الضوئية المنتجة للأكسجين، التي تشتد الحاجة إليها.وتفيد مجلة Geology، بأن الغبار في الغلاف الجوي حاليا ينتشر إلى مسافات بعيدة ويحتوي على مواد مغذية عديدة، ضرورية لنمو النباتات.فمثلا تصل ذرات الغبار التي ترفعها العواصف من الصحراء، إلى أمريكا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جو الأرض كان غنيا بغبار الحديد قبل 300 مليون سنة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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