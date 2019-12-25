وثائق| تواقيع نيابية لتشكيل لجنة للتحقيق بخطف واغتيال ناشطي التظاهرات

2019/12/25 | 13:40 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض ناشطون في الآونة الأخيرة للاغتيال والاختطاف في عدد من المحافظات العراقية (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

قدم عدد من النواب، طلبًا إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي للموافقة على تشكيل لجنة تحقيقية للتحقيق بجرائم الخطف والقتل للناشطين المدنيين.

وتضمنت الوثائق التي حصل "ألترا عراق"، على نسخ منها، إنه "شهدنا في الآونة الأخيرة جرائم قتل وخطف للناشطين المدنيين في عدد من محافظات العراق، الأمر الذي أدى إلى زيادة الغضب الجماهيري في الشارع العراقي، وتدهور الوضع الأمني، وانتشار حالة من الرعب بين صفوف الكوادر والكفاءات العراقية".وطالب النواب الموقعون رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي "بالموافقة على تشكيل لجنة مؤقتة للتحقيق بالجرائم أعلاه وفقًا للمادة (82) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي، وكذلك الاستعانة بخبراء وفق المادة (84) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي، من أجل تسليط الضوء أكثر على حيثيات القضايا المعروضة ومن أجل سلامة التحقيق والوصول إلى الحقائق المطلوبة".

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