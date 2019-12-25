المحكمة الاتحادية العليا تؤكد التصدي لكل خرق يمس حقوق المكونات

2019/12/25 | 13:41 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت المحكمة الاتحادية العليا تصديها لكل خرق يمس حقوق المكونات، منوهة إلى ترسيخها الحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في الدستور العراقي.وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، إن “المحكمة […]

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