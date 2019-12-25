الاستخبارات العسكرية تفكك خلية ارهابية في الانبار

2019/12/25 | 13:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الاستخبارات العسكرية، اليوم الاربعاء، تفكيك خلية ارهابية في قضاء القائم بالانبار.

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