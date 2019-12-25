مصدر: رئيس الجمهورية يجتمع بالعيداني لحسم ترشيحه لمنصب رئاسة الوزراء

2019/12/25 | 13:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر مطلع، الأربعاء (25 كانون الأول 2019)، بأن رئيس الجمهورية، برهم صالح، اجتمع مع، محافظ البصرة، اسعد العيداني، في قصر السلام ببغداد، لحسم ترشيحه لمنصب رئاسة الوزراء.





وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "العيداني اجتمع برئيس الجمهورية لحسم ترشيه على منصب رئاسة الوزراء"، مبينا أن "منصب رئاسة الوزراء سيحسم مساء اليوم بالرفض او القبول، بعد ان تتفق الكتل السياسية على مرشح للتسوية".

واضاف أن "هنالك تشاور بين الكتل السياسية حول حسم ملف منصب رئيس مجلس الوزراء المقبل".





يتبع .



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بغداد اليوم-بغداد

نفت النائب عن تحالف البناء، انتصار الغريباوي، الأربعاء (25 كانون الأول 2019) إرسال كتاب إلى رئيس الجمهورية بتكليف محافظ البصرة، أسعد العيداني رئيساً للوزراء.

وقالت الغرباوي لـ(بغداد اليوم)، إن "الانباء التي تحدثت عن إرسال

بغداد اليوم- خاص

كشف النائب عن تحالف سائرون، رياض المسعودي، الأربعاء (25 كانون الأول 2019)، موقف تحالفه من ترشيح محافظ البصرة أسعد العيداني لمنصب رئاسة الوزراء.

وقال المسعودي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "موقف تحالف سائرون واضح منذ ال

بغداد اليوم- متابعة

رأى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، الأربعاء (25 كانون الأول 2019)، أن العراق أصبح بلا سيادة، مشيراً الى أن فيلق القدس ينقل "أسلحة" متقدمة الى هناك، على حد قوله.

ونقل موقع "روسيا اليوم" قول

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