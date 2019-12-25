هكذا وصف حمودي قانون الانتخابات الجديد للعراق

2019/12/25 | 13:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحب رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي همام حمودي، بتصويت مجلس النواب على قانون الانتخابات، معتبراً ذلك "إنجازاً وطنياً"....

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