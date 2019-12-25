2019/12/25 | 13:49 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه يعتز بمشاركته في فيلم "هوم ألون 2" "Home Alone 2" قبل فترة طويلة من دخوله البيت الأبيض.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب فخور بـ10 ثوانٍ هوليودية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب فخور بـ10 ثوانٍ هوليودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).