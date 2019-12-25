2019/12/25 | 13:51 - المصدر: الاتجاه برس
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتفاق روسي – سوري في هذا المجال) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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