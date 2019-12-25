العراق: البرلمان يوافق على إصلاح قانون الانتخاب في ظل جمود سياسي يعرقل اختيار رئيس حكومة مؤقت

2019/12/25 | 13:53 - المصدر: فرانس 24

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وافق البرلمان العراقي الثلاثاء على قانون جديد للانتخابات كان يمثل مطلبا أساسيا للمحتجين لجعل الانتخابات أكثر نزاهة، لكن البرلمان يبقى عاجزا على التوافق على مرشح جديد لرئاسة الحكومة.

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