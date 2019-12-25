العراق على موعد مع كسوف “حلقة النار” غد الخميس

2019/12/25 | 13:54 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينتظر العام حدوث كسوف حلقي للشمس يوم غد الخميس، مع اقتراب العام الميلادي من نهايته، في اول كسوف حلقي وثالث كسوف للشمس في عام 2019.وذكر موقع “ساينس ألرت”، اليوم الاربعاء، انه “يتوقع العلماء أن يحدث كسوف حلقي للشمس في ظاهرة تعرف باسم {حلقة النار} في 26 كانون الأول”.واضاف، ان “الكسوف سيكون بشكل حلقي في عدد

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