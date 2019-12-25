سعود سالم - الأدب والمخدرات

2019/12/25 | 13:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعود_سالم في عام ١٩٤٥، تم عزل الميسكالين من نوعية أخرى من الصبار يسمى Trichocereus pachanoi الذي تستخدمه قبائل الهنود في جبال الأنديز في الممارسات والطقوس الشامانية، وتم التعرف عليه لاحقًا في بعض أنواع الصبار الأمريكية الأخرى.ونحن نعرف اليوم أنه منذ عام ١٩٢٥، ثم إكتشاف علاقة التشابه بين آثار المسكالين والهلوسة الناتجة عن بعض أمراض الفصام والشيزوفرينيا، نتيجة الدراس......

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