ريال مدريد يقرر استعادة أوديغارد في الصيف المقبل

2019/12/25 | 13:56 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل إدارة نادي ريال مدريد الإسباني التخطيط مبكرا، لدخول سوق الانتقالات الصيفية المقبل بكل قوة.ويسعى النادي الملكي لتجديد الدماء في الفريق، بناء على رغبة زين الدين زيدان، المدير الفني، بعد تراجع مستوى عدد من اللاعبين الكبار خلال الموسم الجاري.عودة أوديغارد وقالت صحيفة “آس” الإسبانية، إن ريال مدريد قرر استعادة النرويجي مارتن أوديغارد نجم

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