“بالصور”.. رئيس مجلس القضاء الاعلى يشرف على تخرج دورة جديدة من المعهد القضائي

2019/12/25 | 13:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اعلن مجلس القضاء الاعلى ،اليوم الاربعاء، عن تخرج ١٨ قاض جديد من خريجي الدورة (٤٠) من طلبة المعهد القضائي، وذلك بعد ان رددوا القسم أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان وذلك للشروع بعملهم في المحاكم العراقية.وبارك رئيس مجلس القضاء الأعلى بحسب بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، “للخريجين بمناسبة […]

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