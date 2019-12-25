الانواء الجوية تعلن عن طقس الايام المقبلة.. امطار غزيرة وانخفاض بدرجات الحرارة

2019/12/25 | 13:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

اعلنت هيئة الانواء الجوية، عن حالة الطقس لغاية يوم الاحد المقبل، فيما بينت ان الطقس سيشهد تساقط امطار غزيرة مع انخفاض في

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