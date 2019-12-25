بحجة حماية الكرد.. امريكا تعد لخطة جديدة في منطقة شرق الفرات

2019/12/25 | 13:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مصادر مطلعة، ان الولايات المتحدة تعد لخطة جديدة في منطقة شرق الفرات في سوريا للعمل على تكوين مناطق جديدة لجمع الاكراد وبالتعاون مع السعودية.

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