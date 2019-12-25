2019/12/25 | 13:59 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن تحالف الفتح، عدي عواد، ‏الأربعاء‏ عزم تحالف البناء ارسال كتاب الى رئيس الجمهورية برهم صالح بشأن ترشيح اسعد العيداني الى منصب رئاسة الوزراء.وقال عواد ، إن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عدي عواد :العيداني مرشح تحالف البناء لمنصب رئاسة الوزراء.) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عدي عواد :العيداني مرشح تحالف البناء لمنصب رئاسة الوزراء.) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).