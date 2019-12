شاهد: شريهان تحتفل بالكريسماس على طريقتها الخاصة

2019/12/25 | 14:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / هنأت الفنانة شريهان جمهورها، بصوره جديده في أحدث ظهور لها بمناسبة عيد الكريسماس من خلال حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات الشهير”انستجرام”.وعلقت شريهان على الصورة قائلة: “أتمني لكم كريسماس سعيد..وأن يكون موسم أعيادكم مليء بالسلام والحب والفرح..عيد ميلاد مجيد”.View this post on Instagram Wishing you a Merry Christmas! May your […]

