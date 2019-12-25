2019/12/25 | 14:05 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المستقلة / هنأت الفنانة شريهان جمهورها، بصوره جديده في أحدث ظهور لها بمناسبة عيد الكريسماس من خلال حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات الشهير”انستجرام”.
وعلقت شريهان على الصورة قائلة: “أتمني لكم كريسماس سعيد..
وأن يكون موسم أعيادكم مليء بالسلام والحب والفرح..
عيد ميلاد مجيد”.
View this post on Instagram Wishing you a Merry Christmas! May your […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد: شريهان تحتفل بالكريسماس على طريقتها الخاصة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وعلقت شريهان على الصورة قائلة: “أتمني لكم كريسماس سعيد..
وأن يكون موسم أعيادكم مليء بالسلام والحب والفرح..
عيد ميلاد مجيد”.
View this post on Instagram Wishing you a Merry Christmas! May your […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد: شريهان تحتفل بالكريسماس على طريقتها الخاصة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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