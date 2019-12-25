مصدر: رئيس الجمهورية يتسلم من كتلة البناء كتاب المرشح لمنصب رئيس الحكومة المؤقتة

2019/12/25 | 14:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر في الرئاسة العراقية، اليوم الأربعاء، بأنه تم تحديد “كتلة البناء” كأكبر كتلة في البرلمان.وذكر المصدر في حديث لقناة روسيا اليوم وتابعتها “يس عراق” أن “رئاسة الجمهورية استلمت من كتلة البناء، بوصفها الكتلة الأكبر، كتاب المرشح لمنصب رئيس الوزراء، أسعد العيداني”.المصدر: روسيا اليوم

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