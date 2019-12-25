العثور على مواطن مربوط بعبوة ناسفة في الديوانية

2019/12/25 | 14:13 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قوة مكافحة المتفجرات في محافظة الديوانية من انقاذ مواطن عثر عليه مقيد الأيدي والأرجل، ولصق على ظهره عبوة ناسفة زرعها مجهولون بعد اختطافه.وبحسب وسائل اعلام محلية فإن المواطن […]

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