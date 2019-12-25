وزير العدل يوافق على تثبيت موظفي العقود في دوائر الوزارة على ‏الملاك الدائم


وزير العدل يوافق على تثبيت موظفي العقود في دوائر الوزارة على ‏الملاك الدائم
2019/12/25 | 14:16 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة العدل، الأربعاء (25 كانون الأول 2019)، حصول موافقة وزير العدل فاروق ‏امين الشواني،...

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