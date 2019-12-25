2019/12/25 | 14:16 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أعلنت وزارة العدل، الأربعاء (25 كانون الأول 2019)، حصول موافقة وزير العدل فاروق امين الشواني،...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وزير العدل يوافق على تثبيت موظفي العقود في دوائر الوزارة على الملاك الدائم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- بغداد
أعلنت وزارة العدل، الأربعاء (25 كانون الأول 2019)، حصول موافقة وزير العدل فاروق امين الشواني،...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وزير العدل يوافق على تثبيت موظفي العقود في دوائر الوزارة على الملاك الدائم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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