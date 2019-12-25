مصادر رئاسية: البناء يرشح العيداني لرئاسة الوزراء

2019/12/25 | 14:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افادت مصادر في الرئاسة العراقية بان كتلة البناء ترشح أسعد العيداني محافظ البصرة لمنصب رئيس الوزراء حسبما افاد موقع الجزيرة....

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