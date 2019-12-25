2019/12/25 | 14:17 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استطاع المنتخب الوطني للمبارزة، أن يبلغ نهائي البطولة العربية بعد تغلبه على نظيره الاماراتي في نصف نهائي البطولة.وقال المنسق الإعلامي لاتحاد المبارزة ازهر علي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى , إن “المنتخب الوطني، نجح في بلوغ المباراة النهائية للبطولة العربية بعدما تغلب على نظيره الاماراتي 45-39”.وأوضح أن “المنتخب الوطني سيواجه

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق يهزم الامارات ويبلغ نهائي بطولة العرب للمبارزة وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يهزم الامارات ويبلغ نهائي بطولة العرب للمبارزة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يهزم الامارات ويبلغ نهائي بطولة العرب للمبارزة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).