الإعصار فانفوني يتسبب بميلاد بائس لآلاف الفلبينيين

2019/12/25 | 14:20 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تسبب الإعصار فانفوني الذي يضرب وسط الفلبين في قضاء ملايين الناس عيد ميلاد بائسا، مع توجه الآلاف إلى الملاجئ في الأرخبيل الآسيوي ذات الغالبية الكاثوليكية.

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