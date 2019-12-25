وزير الخارجيّة يناقش مع نائب رئيس البرلمان تعديل قانون التقاعد الموحد

2019/12/25 | 14:20 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ناقش وزير الخارجية محمد علي الحكيم، الاربعاء، مع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير الحداد تعديل قانون التقاعد الموحد.

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