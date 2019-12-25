2019/12/25 | 14:23 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة العدل عن حصول موافقة وزير العدل فاروق ‏امين الشواني على تثبيت الموظفين المتعاقدين في دوائر الوزارة على ‏الملاك الدائم .‏ وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة ثائر الجبوري في بيان وتلقته وكالة صدى ان “‏الوزير اوعز بتعيين موظفي العقود على ملاك الوزارة بناءً ‏على المطالعة المقدمة من قبل وكيل الوزارة للشؤون الادارية ‏والمالية عبد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة العدل: تثبيت موظفي عقود دوائر الوزارة على ‏الملاك الدائم وكالة صدى الاعلام للانباء.

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