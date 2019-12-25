2019/12/25 | 14:23 - المصدر: وكالة صدى الاعلام
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت وزارة العدل عن حصول موافقة وزير العدل فاروق امين الشواني على تثبيت الموظفين المتعاقدين في دوائر الوزارة على الملاك الدائم . وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة ثائر الجبوري في بيان وتلقته وكالة صدى ان “الوزير اوعز بتعيين موظفي العقود على ملاك الوزارة بناءً على المطالعة المقدمة من قبل وكيل الوزارة للشؤون الادارية والمالية عبد
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة العدل: تثبيت موظفي عقود دوائر الوزارة على الملاك الدائم) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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