رئيس الأركان العراقي يوجه كلمة الى الشعب

2019/12/25 | 14:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الزمان وجه رئيس أركان الجيش العراقي الفريق اول ركن عثمان الغانمي رسالة الى الشعب العراقي عامة والمتظاهرين خاصة.وقال الغانمي خلال ترؤسه مؤتمراً امنياً موسعاً في قيادة العمليات المشتركة، إن أبناء الجيش العراقي، وباقي القوات الامنية هم صمام الامان للعراقيين وممتلكاتهم، فهناك قوات تقاتل الارهاب واخرى تقوم بتأمين وحماية المتظاهرين والوقوف معهم لحين […]

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