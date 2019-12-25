كنيسة نوتردام في باريس تخسر قداس الميلاد للمرة الأولى منذ قرنين

2019/12/25 | 14:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس,-(أ ف ب) – يقول شون الذي كان يحضر قداس عيد الميلاد في كنيسة سان جرمان لوكسيروا “العام الماضي أمضينا ليلة عيد الميلاد في في كاتدرائية نوتردام” في باريس المغلقة منذ الحريق الذي دمر أجزاء منها وحرمها هذا العام وللمرة الأولى منذ 1803، من استقبال المؤمنين في هذه المناسبة.أغلقت كاتدرائية نوتردام أبوابها منذ الحريق […]

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