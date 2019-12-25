غضب في جنوب العراق وحرق مقار مليشيات بعد مقتل ناشط معروف

2019/12/25 | 14:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية (العراق)-(أ ف ب) – شيع المئات في جنوب العراق الأربعاء ناشطاً توفي متأثراً بجروح أصيب بها قبل عشرة أيام في انفجار سيارته، بينما قام محتجون ليلاً بعيد إعلان وفاته بإحراق مقرين لفصيلين مواليين لإيران، بحسب ما أفاد مراسل من وكالة فرانس برس.التحق ثائر الطيب الناشط المعروف في الديوانية بالحراك الشعبي قبل ثلاثة أشهر […]

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