2019/12/25 | 14:24 - المصدر: اليوم السابع

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس وزراء العراق السابق حيدر العبادى لـ"اليوم السابع": مصر مركز عربى إقليمى ونحتاج للتكامل معها..المحاصصة الطائفية والفساد نتاج نظام سياسى مشوّه.. وب... هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/25 | 14:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.

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