2019/12/25 | 14:26 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النفط، عن الانتهاء من تأهيل الشركات التي ابدت رغبتها في المشاركة بتنفيذ مشروع الانبوب (العراقي – الاردني) والذي يتضمن مد المقطع الاول للانبوب داخل الاراضي العراقية (رميلة – حديثة) بمسافة تقارب (700) كم وبطاقة تصميمية (2) مليون و(250) الف برميل، ومد المقطع الثاني للانبوب داخل الاراضي الاردنية ( حديثة – عقبة ) بمسافة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة النفط تدعو الشركات لتقديم عروضها لتنفيذ مشروع الانبوب العراقي – الاردني وكالة صدى الاعلام للانباء.

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