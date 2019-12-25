2019/12/25 | 14:28 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت وزارة الموارد المائية، رسالة الى الهيئات التنسيقية المسؤولة عن التظاهرات في المحافظات كافة بشأن موجات فيضانية محتلة خلال موسم الشتاء الحالي.وجاء في رسالة الوزارة حسب بيان وتلقته وكالة صدى “نظراً لحلول موسم الفيضان وإحتمالية ورود تصاريف عالية في مياه الانهر ولغرض استطلاع السداد الفيضانية وتأهيل السداد الفيضانية للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الموجات العالية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الموارد تدعو المحافظات الى الإستعداد لموجات فيضانية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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