الأمين العام الشيخ الخزعلي يستقبل وفد شيوخ عشائر نينوى ويؤكد على الوحدة الوطنية بين ابناء المحافظة

2019/12/25 | 14:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

إستقبل الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي اليوم الأربعاء، في مكتبه ببغداد وفد رؤساء وشيوخ عشائر محافظة نينوى.

فيما رحب

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