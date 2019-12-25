2019/12/25 | 14:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أفنان_القاسم هناك استحمارية سياسية في كل النصوص الستة السابقة تقوم على الحمرنة الفكرية التي هي عماد النظامين الإسرائيلي والاستعرابي، فهما يصنعان أسسًا للتحرك باتجاه الجماهير غير واقعية وغير إقناعية مثل إيران تشكل خطرًا واحدًا على مصالحهما وإسرائيل لهذا ضحية كما السعودية وباقي دول الخليج الخرائية ضحايا، وبما أن أمننا واحد يا أبا زُلم إذن سلامنا واحد، وسلامنا يعني التطبيع من كله الذي هو في حقيقته اقتسام عوائد ال......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#أفنان القاسم - الخليج يكره المملكة 7 وأخير) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#أفنان القاسم - الخليج يكره المملكة 7 وأخير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).