إبراهيم ابراش - هل ستنجح الجنائية الدولية فيما فشلت فيه الأمم المتحدة ؟

2019/12/25 | 14:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #إبراهيم_ابراش قرار المحكمة الجنائية الدولية يوم الجمعة الموافق 20 من ديسمبر الجاري بفتح تحقيق في جرائم حرب تم ارتكابها في فلسطين أمر مهم في دلالته السياسية وتوقيته ،إلا أن القرار بداية معركة قانونية وليس نهايتها .في هذه المعركة أو المواجهة القانونية ستعمل إسرائيل والولايات المتحدة على خلط الأوراق وفتح ملفات متعددة وإثارة قضايا ستتذرع إسرائيل بأنها محل خلاف ومنها :مسألة الوضعية القانونية للدولة الفلسطينية وم......

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