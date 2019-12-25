قادة الفساد والفشل يرمون العودة للسلطة ؟

2019/12/25 | 14:30 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:زهير الفتلاوي مرة اخرى تنفضح نواياهم وتمسكهم بكرسي السلطة الذي يدر عليهم ثروات البلاد وهم يتنعمون بها دون غيرهم يصرون على البقاء على الرغم من طردهم من قبل الشعب والمرجعية...أكمل القراءة ←

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