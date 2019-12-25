المحكمة الاتحادية وراء كل هذه الفوضى السياسية

2019/12/25 | 14:30 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:خليل ابراهيم العبيدي لقد كان لتفسير المحكمة الاتحادية العليا الخاطئ للفقرة اولا من المادة 76 من الدستور النافذ في العام 2010 الاثر المباشر في الفوضى السياسية القائمة الان حين أجازت...أكمل القراءة ←

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