18 قاضياً جديداً يؤدون القسم أمام المجلس الأعلى للقضاء

2019/12/25 | 14:56 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أدى 18 قاضياً جديداً من خريجي الدورة (40) من طلبة المعهد القضائي، اليوم الأربعاء، القسم أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان وذلك للشروع بعملهم في المحاكم العراقية.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، أن "زيدان بارك للخريجين بمناسبة تسنمهم لمنصب القضاء الذي يستطيعون من خلاله خدمة أبناء شعبهم بفض المنازعات التي تُعرض عليهم"، منوهاً إلى أنها "مسؤولية كبيرة تقع على عاتق من يتولاها كونها تحكم باسم الشعب".

ووجه رئيس مجلس القضاء الأعلى، وفق البيان "القضاة الجدد بتطبيق القانون بحياد واستقلال تام ومراعاة الجانب الانساني في كل قضية تعرض عليهم بما لا يخل بحقوق المواطنين وحقوق الدولة ،خاصة في الظرف الصعب الذي يمر به بلدنا العظيم"، مشدداً على "حمايتهم للحقوق الدستورية بالتعبير عن الرأي وحق التظاهر السلمي"، مؤكداً أن مجلس القضاء الأعلى السند القوي لهم".

وأكد القاضي زيدان على "القضاة الجدد التعاون مع المحامين لإيصال الحقوق إلى أصحابها واحترام حق الدفاع المقدس باعتباره حقاً دستورياً".

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