الموارد المائية توجه رسالة الى المسؤولين عن مظاهرات العراق

2019/12/25 | 14:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

وجهت وزارة الموارد المائية، رسالة إلى الهيئات التنسيقية المسؤولة عن المظاهرات في المحافظات كافة.

وقالت الوزارة، في رسالتها التي اطلعت عليها "العهد نيوز"،

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