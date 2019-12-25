2019/12/25 | 14:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

اكد النائب عن كتلة الصادقون النيابية نعيم العبودي، ان اقرار التعديلات الدستوريـة سيكون على رأس اولويات تحالف الفتح بعد قانون الانتخابات.

وقال العبودي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نعيم العبودي: اقرار التعديلات الدستوريـة سيكون على رأس اولويات تحالف الفتح بعد قانون الانتخابات) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نعيم العبودي: اقرار التعديلات الدستوريـة سيكون على رأس اولويات تحالف الفتح بعد قانون الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).