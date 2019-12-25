العبادي: الميلشيات تنفذ الاغتيالات ولا تجد أمامها الردع والحسم

2019/12/25 | 15:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس ائتلاف النصر ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، الأربعاء، أن ائتلاف النصر لم يشترك بحكومة رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبدالمهدي عام 2018، لافتا إلى أن الميلشيات تنفذ الاغتيالات ولا تجد أمامها الردع والحسم.وقال العبادي في تصريح صحفي إن “تشكيل حكومة عبدالمهدي خالف الدستور كونها لم تنبثق عن الكتلة الأكثر عددا، وبنيتها كانت محاصصية […]

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