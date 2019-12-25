مقتل شخص وإصابة آخر جراء شجار في ذي قار

2019/12/25 | 15:18 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ذي قار

أعلنت قيادة شرطة ذي قار، الأربعاء (25 كانون الأول 2019)، مقتل شخص وإصابة آخر جراء اندلاع شجار في قضاء الشطرة شمالي المحافظة.

وقالت الشرطة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "في تمام الساعة ١٣٠٠ استخبرنا بسماع مصدر إطلاق نار في منطقة الحولي قرب الكلية البيطرية في الشطرة".

وأضافت أنه "عند الوصل إلى محل الحادث تبين وجود مشاجرة قد أسفرت عن قتيل ومصاب من عامة الناس"، مشيرة إلى أنه "تم تطويق المنطقة وتفتيشها بغية ملاحقة الجناة والقبض عليهم ولكن لاذوا بالفرار".

وتابع بيان الشرطة أن " المجني عليه هو رحيم مطشر جاسم تولد ١٩٨٢ كاسب يسكن الشعلة الثانية، والمصاب امين غازي سالم خيون الزيدي".

بغداد اليوم- ديالى

أعلنت قيادة شرطة ديالى، الأربعاء (25 كانون الأول 2019)، انطلاق عملية أمنية في مناطق غرب مدينة بعقوبة.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تنفيذا لامر قيادة العمليات شرعت قوة امنية مشتركة من قيادة شرطة د

بغداد اليوم- كركوك

أكد نائب مسؤول الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك إدريس حاج عادل، الأربعاء (25 كانون الأول 2019)، أن وضع المحافظة بات مقلقاً للغاية ولايوجد تدخل من الحكومة الاتحادية.

وقال عادل في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "هجمات تنظيم د

بغداد اليوم - البصرة

أعلنت مديرية شرطة البصرة، الأربعاء (25 كانون الأول 2019)، القبض على قاتلة الطفل في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "مركز شرطة القرنة وشعبة مكافحة اجرام القرنة واستخبارات القرنة في البصرة تمكنت،

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