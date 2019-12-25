مديرية الاستخبارات العسكرية تعلن تفكيك خلية إرهابية في القائم

2019/12/25 | 15:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية تفكيك خلية ارهابية في قضاء القائم.

وقالت المديرية في بيان، إنه بعملية نوعية ومعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت الاستخبارات العسكرية من اختراق وتفكيك خلية ارهابية في ناحية الرمانة بقضاء القائم شمالي نهر الفرات بالأنبار.

واضافت انه تم القبض على عناصر الخلية البالغ عددهم أربعة عشر عنصرا، مشيرة الى ان هذه الخلية من الخلايا الخطيرة التي تقوم بتقديم المعلومات والدعم اللوجستي للدواعش في الصحراء، وتابعت ان جميع أفراد الخلية من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرات قبض وفق أحكام المادة الرابعة إرهاب.

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