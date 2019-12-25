نتائج المحاكمة واستقلالية القضاء بالسعودية

2019/12/25 | 15:20 - المصدر: الزوراء

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فهد سليمان الشقيران بإعلان النيابة العامة السعودية عن الأحكام الصادرة ضد المتهمين حول مقتل خاشقجي، تثبت الدولة صلابة مؤسساتها وثباتها، وعلى رأسها المؤسسة العدلية.أربعة عشر شهراً تضمنت عشر جلساتٍ للمحاكمة، حضرها الجانب التركي، بالإضافة إلى ممثلين عن الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، تابعوا تفاصيل سير القضية، والإجراءات المتبعة؛ مما يبدد كل التهم والوساوس […]

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