العراقيون بين عام الأحزان وعام جديد

2019/12/25 | 15:25 - المصدر: الزوراء

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابراهيم المحجوب في بقعة من ارض الله الواسعه وبالتحديد في مشارق الكرة الارضيه تقع دولة اسمها العراق يمتلك من الخيرات الكثير وفي ارضه كل الثروات الطبيعية من انهار ومعادن ويمتلك مناخ متغير ولكنه البلد الوحيد الذي لم يهنأ ساكنيه بالعيش الرغيد..كل عام يودع العراقيين عامهم باحزان على أمل عام قادم افضل من سابقه.وهكذا […]

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