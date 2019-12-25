المرشح الجديد لرئاسة الوزراء يثير لهيب التظاهرات مجدداً : لن نقبل به مطلقاً

2019/12/25 | 15:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق قدم ائتلاف البناء ،اليوم الخميس، لرئيس الجمهورية اسم محافظ البصرة الحالي اسعد العيداني كمرشح بتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك وسط رفض كبير للمحتجين خصوصاً بالمحافظات الجنوبية وبالبصرة التي ينتمي اليها العيداني.العيداني مرشح تحالف البناء وقال مصدر سياسي مطلع لـ”يس عراق”، إن “العيداني تم تقديمه بشكل رسمي فيما سيتم حسم موضوعه بالقبول او […]

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