قتلى وجرحى بنزاع عشائري طاحن شمال الناصرية

2019/12/25 | 15:26 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/ الغد برس:

أفاد مصدر محلي بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، بأن نزاعا عشائريا وقع بالقضاء وتسبب بقتلى وجرحى.

وذكر المصدر لـ"الغد برس"، أن "نزاعا عشائريا طاحن وقع بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار واستخدمت فيه الأسلحة الخفيفة والمتوسطة"، لافتا إلى أن " النزاع تسبب بمقتل احد اطراف، وإصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة".

وأضاف، أن "أسباب النزاع تعود إلى خلافات سابقة بين الطرفين"، مؤكدا أن" الأجهزة الأمنية قامت بتطويق مكان النزاع والمباشرة بحملة تفتيش كبيرة لاعتقال المتسببين بالنزاع العشائري".

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