حلا شيحة تكشف سبب رفضها الأعمال التلفزيونية

2019/12/25 | 15:26 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشفت الفنانة المصرية حلا شيحة عن سبب اعتذارها عن تقديم الأعمال التلفزيونية خلال العام الجاري لأنها تتمنى أن تعمل شيئا أجمل، وإنها لم تجد العمل المختلف الذي تحبه وتشعر به.

وأوضحت، أن التلفزيون يدخل بين كل المصريين، وأنها إن لم تجد عملا تشعر معه بأن هناك تواصلا بينها كممثلة وبين المشاهد فإنها لن تشارك فيه.

جاء ذلك على هامش تكريمها بحفل توزيع جوائز "دير جيست" لعام 2019، عن دورها في مسلسل "زلزال" مع الفنان محمد رمضان.

وتخوض الفنانة المصرية تجربة جديدة مع مواطنها تامر حسني من خلال فيلم "مش أنا"، الذي قالت عنه إنها "متفائلة بأن الفيلم سيكون شيئا جيدا، وتجربة العمل مع تامر حسني رائعة وهو شخص جميل".

يذكر أن مسلسل "زلزال" يعد أول عمل فني لحلا شيحة بعد عودتها من الاعتزال لمدة 12 عاما، ارتدت خلالها الحجاب، قبل أن تقرر العودة من جديد إلى التمثيل وخلع الحجاب.

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